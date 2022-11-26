Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ФИФА должна вмешаться». Норвежский эксперт — о российском флаге на бутсах Ондуа

«ФИФА должна вмешаться». Норвежский эксперт — о российском флаге на бутсах Ондуа
Комментарии

Футбольный эксперт норвежского телеканала NRK Карл-Эрик Торп высказался о появлении флага России в матче ЧМ-2022.

Напомним, игрок с российским паспортом Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, выступил в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с командой Швейцарии (0:1) в бутсах, на которых изображён флаг России.

«Это совершенно неуместно. Ондуа демонстрирует полное отсутствие такта и понимания той напряжённой ситуации, в которой находится Европа. Это выглядит как провокация для большого количества людей. Возможно, это сделано непреднамеренно, так как Ондуа провёл важные годы в России и, вероятно, немного знает русский, но сейчас это провокация. С моральной точки зрения я считаю, что ФИФА должна вмешаться», — приводит слова Торпа NRK.

Новость по теме
Ондуа: российский флаг на моих бутсах — это знак уважения к стране, в которой я вырос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022