«ФИФА должна вмешаться». Норвежский эксперт — о российском флаге на бутсах Ондуа

Футбольный эксперт норвежского телеканала NRK Карл-Эрик Торп высказался о появлении флага России в матче ЧМ-2022.



Напомним, игрок с российским паспортом Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, выступил в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с командой Швейцарии (0:1) в бутсах, на которых изображён флаг России.



«Это совершенно неуместно. Ондуа демонстрирует полное отсутствие такта и понимания той напряжённой ситуации, в которой находится Европа. Это выглядит как провокация для большого количества людей. Возможно, это сделано непреднамеренно, так как Ондуа провёл важные годы в России и, вероятно, немного знает русский, но сейчас это провокация. С моральной точки зрения я считаю, что ФИФА должна вмешаться», — приводит слова Торпа NRK.