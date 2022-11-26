«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 26 ноября, в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся «Торпедо» и «Урал». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 16:00 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Стартовые составы команд:



«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Смольников, Енин, Нетфуллин, Чурич, Караев, Каймаков, Лаптев.



«Урал»: Помазун, Филипенко, Бегич, Кулаков, Гогличидзе, Сиссе, Ранджелович, Газинский, Егорычев, Бикфалви, Каштанов.



«Урал» возглавляет турнирную таблицу группы D. Команда Виктора Гончаренко набрала 11 очков после пяти матчей. ЦСКА (10) — на второй строчке. Московское «Торпедо» (7) занимает третье место. «Сочи» (2) лишился шансов на выход из группы.

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