«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы на матч Кубка России
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Сегодня, 26 ноября, в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся «Торпедо» и «Урал». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 16:00 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Стартовые составы команд:
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Смольников, Енин, Нетфуллин, Чурич, Караев, Каймаков, Лаптев.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бегич, Кулаков, Гогличидзе, Сиссе, Ранджелович, Газинский, Егорычев, Бикфалви, Каштанов.
«Урал» возглавляет турнирную таблицу группы D. Команда Виктора Гончаренко набрала 11 очков после пяти матчей. ЦСКА (10) — на второй строчке. Московское «Торпедо» (7) занимает третье место. «Сочи» (2) лишился шансов на выход из группы.
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