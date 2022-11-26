Бонек: Марадона мог выигрывать турниры в одиночку, а Месси для этого нужна команда

Бывший польский футболист Збигнев Бонек сравнил двух аргентинских игроков — Диего Марадону и Лионеля Месси.
«Не думаю, что в современном футболе один игрок делает разницу в футболе. Конечно, могут быть те, кто выделяется из-за своей игры или навыков, но для того, чтобы побеждать в матчах, нужна команда. Времена Марадоны давно прошли. Диего мог выигрывать турниры в одиночку, а Месси для этого нужна команда. Но, безусловно, у Аргентины есть хорошие шансы на победу», — приводит слова Бонека AS.
Диего Марадона выигрывал с Аргентиной золото чемпионата мира 1986 года. Высшее достижение с южноамериканской сборной для Лионеля Месси — серебро мундиаля 2014 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины потерпела поражение в матче 1-го тура от Саудовской Аравии 1:2. Месси отметился забитым мячом.
- 26 ноября 2022
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