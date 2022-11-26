Бывшую мисс Хорватия раскритиковали за откровенный наряд на ЧМ-2022 в Катаре

30-летняя супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль подверглась критике со стороны подписчиков за откровенный наряд, в котором посетила матч ЧМ-2022 Бразилия — Сербия (2:0). Девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях фото с трибун в открытом наряде и получила множество негативной реакции.



«Позор тебе!» — прокомментировал один из пользователей соцсети.



«Ты находишься в Катаре и должна соблюдать правила. Это мусульманская страна», — высказался болельщик.



«Ты не только не соблюдаешь правила места, в котором находишься, но и надеваешь уродливую одежду», — отметил подписчик.



«Ты должна знать, что это запрещено», — предупредил один из комментаторов.



«Прямиком в тюрьму», — написал пользователь соцсети.

Фото: соцсети Иваны Кнолль