Бывшую мисс Хорватия раскритиковали за откровенный наряд на ЧМ-2022 в Катаре

30-летняя супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль подверглась критике со стороны подписчиков за откровенный наряд, в котором посетила матч ЧМ-2022 Бразилия — Сербия (2:0). Девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях фото с трибун в открытом наряде и получила множество негативной реакции.
«Позор тебе!» — прокомментировал один из пользователей соцсети.
«Ты находишься в Катаре и должна соблюдать правила. Это мусульманская страна», — высказался болельщик.
«Ты не только не соблюдаешь правила места, в котором находишься, но и надеваешь уродливую одежду», — отметил подписчик.
«Ты должна знать, что это запрещено», — предупредил один из комментаторов.
«Прямиком в тюрьму», — написал пользователь соцсети.
Фото: соцсети Иваны Кнолль
- 26 ноября 2022
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