Тренер Мексики Мартино: сможем ли мы остановить Месси — это будет больше зависеть от него

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Аргентины в матче 2-го тура чемпионата мира. Команды встретятся сегодня, 26 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.

«Те, кто сталкивался с Лионелем, скажут точно то же самое. Сможем ли мы остановить его или нет: всё это будет больше зависеть от того, будет ли у него плохой день, чем от того, что мы можем сделать, чтобы действительно остановить его.



Однако нам всегда нужно готовиться так, как будто Месси покажет свою лучшую версию. Мы никогда не можем предполагать, потому что много раз случалось так, что в течение матча ему было достаточно пяти минут, чтобы решить всю игру.



Отсутствие положительного результата очень сильно усложнит нам ситуацию, в то время как если мы добьёмся нужного, то, возможно, сможем пройти в следующий раунд», — приводит слова Мартино Reuters.

Видео: Мексиканцы на чемпионате мира прячут алкоголь в бинокль