Сборная Австралии второй раз сыграла без пропущенных мячей на чемпионатах мира

Сегодня, 26 ноября, в матче 2-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Австралии обыграла команду Туниса со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Этот матч стал для австралийцев вторым без пропущенных мячей за всю историю участия на чемпионатах мира. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

В прошлый раз сборная Австралии оставляла свои ворота «сухими» в матче с командой Чили (0:0) на чемпионате мира 1974 года.

Единственный гол в матче с Тунисом забил нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте.



Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), а Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счётом 1:4. Команды Франции и Дании встретятся сегодня, 26 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.