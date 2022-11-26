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Никита Чернов ответил шуткой на желание «Спартака» подписать центрального защитника

Никита Чернов ответил шуткой на желание «Спартака» подписать центрального защитника
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в шутливой форме прокомментировал информацию, согласно которой московский клуб хочет заключить контракт с центральным защитником.

«Как реагирую на новости, что «Спартак» хочет подписать центрального защитника? Не видел такие новости. Может быть, мой гол «Крыльям Советов» в Кубке как-то повлияет на желание клуба (смеётся). Если серьёзно, то нужно хорошо выполнять свою работу — и всё», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).

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