Никита Чернов ответил шуткой на желание «Спартака» подписать центрального защитника
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в шутливой форме прокомментировал информацию, согласно которой московский клуб хочет заключить контракт с центральным защитником.
«Как реагирую на новости, что «Спартак» хочет подписать центрального защитника? Не видел такие новости. Может быть, мой гол «Крыльям Советов» в Кубке как-то повлияет на желание клуба (смеётся). Если серьёзно, то нужно хорошо выполнять свою работу — и всё», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).
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