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Луис Энрике: сборные Испании и Германии очень похожи, поэтому нас ждёт настоящий вызов

Луис Энрике: сборные Испании и Германии очень похожи, поэтому нас ждёт настоящий вызов
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Германией.

«Германия постоянно атакует, пытается прессинговать, завладеть мячом. Мы очень похожи, поэтому для сборной Испании этот матч — настоящий вызов. Это будет открытая игра. Посмотрим, кто из нас откроет счёт. У немцев есть история и игроки мирового уровня, но мы убеждены, что можем победить.

В прошлой игре у нас всё получилось. Думаю, вы ещё увидите, что Коста-Рика — это действительно хорошая команда. Но наша цель — не повторить тот результат, а навязать ту игру, в которой, как мне кажется, мы превосходим Германию. Но произойти может что угодно», — приводит слова Энрике Marca.

Испания — Германия. Немцев ждут дома Испания — Германия. Немцев ждут дома
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