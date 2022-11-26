Нападающий сборной Австралии Дюк отпраздновал гол в ворота Туниса с сыном

Нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк отпраздновал гол в ворота Туниса с сыном. Форвард отличился в матче 2-го тура чемпионата мира. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Австралийцы одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Дюк забил победный гол на 23-й минуте. Австралийцы быстро вышли из обороны в атаку, последовал перевод на левый край, откуда Крейг Гудвин выполнил подачу в штрафную, а Дюк кивнул головой так, что мяч залетел в дальний угол ворот.

Митчелл Дюк

Автор гола отправился к трибуне, показав жест, который повторил его сын.

Сын Митчелла Дюка

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), а Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счётом 1:4. Команды Франции и Дании встретятся сегодня, 26 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.