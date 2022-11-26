Польша — Саудовская Аравия: Пётр Зелиньски открыл счёт в матче

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски открыл счёт в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Саудовской Аравии.
Зелиньски поразил ворота ударом из пределов штрафной площади после прострела нападающего Роберта Левандовского.
Сборные Польши и Саудовской Аравии встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в 1-м туре польская национальная команда сыграла вничью с Мексикой. Команды не забили друг другу голов. Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины 2:1, отличились Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.
Перед матчем со сборной Польши саудовцы возглавляли группу с тремя набранными очками. В случае победы над поляками сборная Саудовской Аравии гарантирует себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Матч Аргентины и Мексики также пройдёт сегодня, 26 ноября, начало встречи — в 22:00 мск.
- 26 ноября 2022
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