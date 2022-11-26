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Польша — Саудовская Аравия: саудовцы не смогли сравнять счёт в матче с пенальти

Польша — Саудовская Аравия: саудовцы не смогли сравнять счёт в матче с пенальти
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Игрок сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари не смог сравнять счёт в матче с пенальти с Польшей во втором туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Пенальти был назначен после просмотра VAR. Изначально главный судья встречи Вилтон Сампайо не зафиксировал нарушения правил в штрафной площади польской сборной. Салем Аль-Давсари подошёл к точке и не смог поразить ворота с 11-метрового: вратарь поляков Войцех Щенсны отбил мяч. Также голкипер отбил добивание от игроков Саудовской Аравии.

Ранее счёт в матче открыл полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски, забив после передачи капитана поляков Роберта Левандовского.

Сборные Польши и Саудовской Аравии встречаются на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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