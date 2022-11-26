«Сочи» — ЦСКА: Дркушич сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Сочи» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживает главный арбитр Алексей Амелин (Тула). Первый тайм завершился со счётом 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Полузащитник армейцев Никита Ермаков открыл счёт на третьей минуте, сильно пробив с линий вратарской. Мяч, ударившись в перекладину, влетел в ворота Дениса Адамова. «Сочи» сравнял счёт на 45+2 минуте: отличился защитник Ванья Дркушич. Жоаозиньо от угла поля сделал подачу в штрафную, где после серии рикошетов мяч отскочил в ноги Дркушичу, который расстрелял ворота.



Перед матчем «Урал» возглавлял турнирную таблицу группы D. Команда Виктора Гончаренко набрала 11 очков после пяти матчей. ЦСКА (10) — на второй строчке. «Торпедо» (7) занимает третье место. «Сочи» (2) лишился шансов на выход из группы.