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Диаш — о первой тренировке с Роналду: тогда я понял, как ему удалось достичь таких высот

Диаш — о первой тренировке с Роналду: тогда я понял, как ему удалось достичь таких высот
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился воспоминаниями о первой тренировке с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Я до сих пор помню тот день, мы тренировались в обычном режиме. Роналду тогда только выиграл Лигу чемпионов. Именно тогда я понял, как ему удалось достичь таких высот в карьере. Криштиану выполнял всё, каждое упражнение, уделял внимание каждой детали и демонстрировал самоотверженность», — приводит слова Диаша CNN.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии обыграла Гану со счётом 3:2. В следующем туре португальская сборная встретится с национальной командой Уругвая. Игра пройдёт 28 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.

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