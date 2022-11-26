Виктор Осимхен и Мемфис Депай — кандидаты на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен может заменить Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sports.



По информации источника, манкунианцы минувшим летом пытались приобрести нападающего, но камнем преткновения стала высокая цена за нигерийца. Кроме того, «Наполи» не хочет отпускать форварда, который в 14 матчах текущего сезона забил 10 голов и отдал три результативные передачи.



Другим кандидатом на замену Роналду, который недавно разорвал с «Юнайтед» контракт, является форвард «Барселоны» Мемфис Депай. Сине-гранатовые хотят избавиться от игрока сборной Нидерландов, а главный тренер англичан Эрик тен Хаг является поклонником игры Депая, который уже защищал цвета «красных дьяволов» с 2015 по 2017 год.

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