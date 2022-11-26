«Балтика» установила рекорд Первой лиги, не проиграв в 19 матчах подряд

Калининградская «Балтика» установила рекорд Первой лиги по количеству матчей подряд без поражений. Команда Сергея Игнашевича в 19 последних матчах 11 раз одержала победу и восемь раз сыграла вничью. Последнее поражение калининградцы потерпели в матче 1-го тура Первой лиги с «Велесом» (1:2).
Рекордным для подопечных Сергея Игнашевича стал матч с тульским «Арсеналом», который состоялся вчера, 25 ноября, и завершился победой «Балтики» — 5:0.
Счёт в матче был открыт на 21-й минуте: точным ударом отметился Гедеон Гузина. Через несколько минут гол на свой счёт записал Тамерлан Мусаев, а до окончания первого тайма третий мяч калиниградцев забил Максим Кузьмин. В начале второго тайма Гузина забил четвёртый гол команды, а на 78-й минуте Тамерлан Мусаев, также как и Гузина, оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 5:0 в пользу «Балтики».
Калининградцы набрали 41 очко и ушли на зимнюю паузу на первом месте в Мелбет Первой лиге.
- 26 ноября 2022
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