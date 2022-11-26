Р. Нигматуллин: моя боль — это Россия. Вместе с ней ЧМ было бы смотреть гораздо интереснее

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин рассказал, чего ему не хватает на проходящем в данный момент в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Если посыпать соль на рану, то моя боль — это Россия, которой нет в Катаре. Вместе с ней чемпионат мира было бы смотреть гораздо интереснее. Это то, чего мне не хватает для полноценного просмотра этого футбольного праздника», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России должны была сыграть в стыковых матчах с Польшей, но из-за международных событий была отстранена от участия. Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продолжится до 18 декабря включительно, когда будет сыгран финальный матч турнира.