Р. Нигматуллин: моя боль — это Россия. Вместе с ней ЧМ было бы смотреть гораздо интереснее
Поделиться
Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин рассказал, чего ему не хватает на проходящем в данный момент в Катаре чемпионате мира по футболу.
«Если посыпать соль на рану, то моя боль — это Россия, которой нет в Катаре. Вместе с ней чемпионат мира было бы смотреть гораздо интереснее. Это то, чего мне не хватает для полноценного просмотра этого футбольного праздника», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сборная России должны была сыграть в стыковых матчах с Польшей, но из-за международных событий была отстранена от участия. Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продолжится до 18 декабря включительно, когда будет сыгран финальный матч турнира.
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
19:06
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:47
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:25
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:51
-
17:41
-
17:33
-
17:22
-
17:22
-
17:17
-
17:09
-
16:57
-
16:55
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:35
-
16:24
-
16:23
-
16:08
-
16:05
Партнерский контент