«Урал» обыграл «Торпедо» в Кубке России и стал первым в группе D

Завершился матч 6-го тура группового этапа Кубка России, в котором «Торпедо» на стадионе «Лужники» принимало «Урал». Финальный свисток Яна Бобровского из Санкт-Петербурга зафиксировал победу екатеринбуржцев со счётом 2:1.



Все голы были забиты во второй половине встречи. На 54-й минуте Эрик Бикфалви реализовал пенальти и вывел «Урал» вперёд. На 73-й минуте румынский легионер сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды. Спустя четыре минуты Денис Лаптев сократил отставание автозаводцев в счёте.



В другом матче группы D ЦСКА на выезде был сильнее «Сочи» с тем же счётом – 2:1.



ЦСКА по итогам группового этапа набрал 12 очков и занял в турнирной таблице второе место, пропустив вперёд «Урал» (15). Следом расположилось «Торпедо» (6) и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Сочи» (3) вылетел из турнира.