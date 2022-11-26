Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» обыграл «Торпедо» в Кубке России и стал первым в группе D

«Урал» обыграл «Торпедо» в Кубке России и стал первым в группе D
Комментарии

Завершился матч 6-го тура группового этапа Кубка России, в котором «Торпедо» на стадионе «Лужники» принимало «Урал». Финальный свисток Яна Бобровского из Санкт-Петербурга зафиксировал победу екатеринбуржцев со счётом 2:1.

Все голы были забиты во второй половине встречи. На 54-й минуте Эрик Бикфалви реализовал пенальти и вывел «Урал» вперёд. На 73-й минуте румынский легионер сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды. Спустя четыре минуты Денис Лаптев сократил отставание автозаводцев в счёте.

В другом матче группы D ЦСКА на выезде был сильнее «Сочи» с тем же счётом – 2:1.

ЦСКА по итогам группового этапа набрал 12 очков и занял в турнирной таблице второе место, пропустив вперёд «Урал» (15). Следом расположилось «Торпедо» (6) и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Сочи» (3) вылетел из турнира.

Фонбет Кубок России. Группа D
26 ноября 2022, суббота. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Бикфалви – 54' (пен)   0:2 Бикфалви – 73'   1:2 Лаптев – 78'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022