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Гол Левандовского помог Польше обыграть Саудовскую Аравию в матче ЧМ-2022

Гол Левандовского помог Польше обыграть Саудовскую Аравию в матче ЧМ-2022
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором встречались сборные Саудовской Аравии и Польши. Команды проводили игру на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Финальный свисток Вилтона Сампайо из Бразилии зафиксировал победу поляков – 2:0.

Сборная Саудовской Аравии по ходу первого тайма имело игровое преимущество и создала несколько опасных моментов, однако счёт открыли поляки: на 39-й минуте Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но, обработав его, сделал точную передачу на Петра Зелиньского, который нанёс точный удар. Саудовцы могли отыграться ещё до перерыва: на 45+1-й минуте Салем Аль-Давсари не сумел реализовать пенальти. Во втором Роберт Левандовски переиграл вратаря соперника после выхода один на один и установил окончательный счёт — 2:0.

Сборная Польши набрала четыре очка и занимает первое место в группе С, Саудовская Аравия (3) – на втором месте. В другом матче этого квартета встретятся сборные Аргентины (0) и Мексики (1).

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа C. 2-й тур
26 ноября 2022, суббота. 16:00 МСК
Польша
Окончен
2 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Зелиньски – 39'   2:0 Левандовски – 82'
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