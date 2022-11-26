Щенсны — лидер по количеству сейвов на ЧМ-2022. Он отразил все 9 ударов по своим воротам

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны вышел в лидеры по количеству сейвов на чемпионате мира в Катаре. В матче с Саудовской Аравией (2:0) вратарь сумел отразить все пять ударов саудовцев по своим воротам, в том числе и удар Салема Аль-Давсари с пенальти. Для поляка это второй сухой матч на турнире. Ранее его сборная сыграла вничью с Мексикой — 0:0. В этом матче Щенсны отразил четыре удара.

Победу над саудовцами сборной Польши принесли голы Петра Зелиньского и Роберта Левандовского.

Польская команда набрала четыре очка и занимает первое место в группе С, Саудовская Аравия (3) – на втором месте. В другом матче этого квартета встретятся сборные Аргентины (0) и Мексики (1). Матч состоится сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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