Кечинов: не считаю, что «Спартак» сильно слабее «Зенита». Игра в Москве всё показала

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в заключительном туре группового этапа Фонбет Кубка России. Игра состоится завтра, 27 ноября, начало — в 16:00 мск.
«Надеюсь, что «Спартак» даст бой. Если приедут и будут играть так, как в Москве с «Зенитом» на Кубок, то всё будет нормально. Ничего там страшного нет.
Не считаю, что «Спартак» сильно слабее «Зенита». Игра в Москве всё показала. В Петербурге можно играть. К тому же команда Абаскаля стала увереннее себя чувствовать. Если лидеры проявят себя так, как показали себя в большей части чемпионата — я про Промеса и Соболева — то нет повода для переживаний», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 26 ноября 2022
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