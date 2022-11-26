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Стюарт Пирс: если бы не Магуайр, Англия бы проиграла сборной США

Стюарт Пирс: если бы не Магуайр, Англия бы проиграла сборной США
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Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс прокомментировал игру центрального защитника «трёх львов» Гарри Магуайра, благодаря которой команда сумела удержать ничью в игре с США (0:0) на чемпионате мира в Катаре.

«Результат этой игры вызывает разочарование. смотрите на положительные стороны, Гарри Магуайр сегодня был великолепен, вне всяких сомнений. Они трижды выбил мяч из штрафной головой, и пару раз из-под перекладины. Он действительно хорошо сыграл. Я бы даже сказал фантастически. Эта ничья имени Магуайра. Если бы не он, то мы бы точно проиграли сборной США», — приводит слова Пирса talkSPORT.

После двух туров Англия возглавляет группу В, набрав 4 очко. Второе место у Ирана (3), а третью строчку занимает США (2). Уэльс замыкает квартет, набрав 1 очков.

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