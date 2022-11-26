Стюарт Пирс: если бы не Магуайр, Англия бы проиграла сборной США

Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс прокомментировал игру центрального защитника «трёх львов» Гарри Магуайра, благодаря которой команда сумела удержать ничью в игре с США (0:0) на чемпионате мира в Катаре.
«Результат этой игры вызывает разочарование. смотрите на положительные стороны, Гарри Магуайр сегодня был великолепен, вне всяких сомнений. Они трижды выбил мяч из штрафной головой, и пару раз из-под перекладины. Он действительно хорошо сыграл. Я бы даже сказал фантастически. Эта ничья имени Магуайра. Если бы не он, то мы бы точно проиграли сборной США», — приводит слова Пирса talkSPORT.
После двух туров Англия возглавляет группу В, набрав 4 очко. Второе место у Ирана (3), а третью строчку занимает США (2). Уэльс замыкает квартет, набрав 1 очков.
- 26 ноября 2022
-
19:06
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:47
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:25
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:52
-
17:51
-
17:41
-
17:33
-
17:22
-
17:22
-
17:17
-
17:09
-
16:57
-
16:55
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:35
-
16:24
-
16:23
-
16:08
-
16:05