Ханс-Дитер Флик: Германия сделает всё, что иметь шансы на плей-офф перед 3-м туром

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче чемпионата мира с Испанией. Встреча состоится завтра, 27 ноября, начало запланировано на 22:00 мск. В первом туре немцы уступили Японии (1:2), Испания разгромила Коста-Рику, забив семь безответных мячей.



«В матче с Японией мы увидели вещи, которые не работают. Многое пошло совершенно не по плану. Команде важно это осознать. Мы говорили о прошедшей игре. Мы абсолютно уверены в том, как хотим играть. Команда намерена завтра это показать.



Мы можем взять сборную Испании как пример подготовки игроков. У них потрясающая тактическая и техническая подготовка. Но я по-прежнему доволен своей командой. Завтра мы увидим коллектив, который знает, что поставлено на карту. Мы сделаем всё, чтобы в заключительном матче группового этапа дверь в плей-офф для нас ещё была открыта», — приводит слова Флика Sport1.

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