Далич: состав Хорватии на ЧМ в России был хорошо известен, но теперь у нас новое поколение

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выступил с защитой нынешнего состава национальной команды после ничьей с Марокко (0:0).

«Это правда, что на чемпионате мира в России состав был хорошо известен. У нас был большой и сильный выбор игроков: наша первая команда состояла из игроков «Ливерпуля», «Реала», «Интера», «Ювентуса», «Милана» и «Барселоны».

Теперь это что-то новое. Не сказал бы, что я не доверяю этим игрокам, но это новое поколение. Мы создаем команду, но мы не просто хотим её создать, мы также хотим добиваться результатов», — приводит слова Далича Get World Cup Football News.

Cборная Хорватии играет в одной группе на чемпионате мира с Бельгией, Марокко и Канадой.

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