Далич: состав Хорватии на ЧМ в России был хорошо известен, но теперь у нас новое поколение
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выступил с защитой нынешнего состава национальной команды после ничьей с Марокко (0:0).
«Это правда, что на чемпионате мира в России состав был хорошо известен. У нас был большой и сильный выбор игроков: наша первая команда состояла из игроков «Ливерпуля», «Реала», «Интера», «Ювентуса», «Милана» и «Барселоны».
Теперь это что-то новое. Не сказал бы, что я не доверяю этим игрокам, но это новое поколение. Мы создаем команду, но мы не просто хотим её создать, мы также хотим добиваться результатов», — приводит слова Далича Get World Cup Football News.
Cборная Хорватии играет в одной группе на чемпионате мира с Бельгией, Марокко и Канадой.
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