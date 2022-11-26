Джон Терри: в «Тоттенхэме» Кейн не будет претендовать на титулы

Бывший капитан и защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением о форварде «Тоттенхэма» Гарри Кейне. По мнению легенды синих, форвард должен перейти из «шпор» в другую команду, если хочет завоёвывать трофеи.
«Считаю, что Кейн голоден до завоевания трофеев. Разве не очевидно, что в «Тоттенхэме» он не будет претендовать на титулы? Пусть даже пройдёт ещё четыре и более лет.
Конечно, при любой появляющейся возможности задеть «Тоттенхэм» я пользуюсь ей, это правда. Но давайте будем честны сами с собой: перед нами один из лучших нападающих в мире на текущий момент. Он хочет завоёвывать титулы и играть за лучшие европейские клубы.
«Шпоры» к этой категории точно не относятся. Клуб не даст ему титулы. Уверен, что когда Кейн закончит карьеру, ему будет хотеться оглянуться назад и увидеть за собой россыпь трофеев», — сказал Терри каналу beIN Sports.
- 26 ноября 2022
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