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Юрий Газинский оценил итоги первой части сезона для «Урала»

Юрий Газинский оценил итоги первой части сезона для «Урала»
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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский поделился мнением о завершившейся первой части сезона для его команды.

«Есть удовлетворение от первой части сезона. Мы были внизу, когда я пришёл в команду. Но «Уралу» удалось выправить ситуацию. Все думали, что мы команда, с которой легко можно заработать очки — мы показали обратное», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 26 ноября, состоялся заключительный матч Фонбет Кубка России, в котором «Урал» обыграл московское «Торпедо». Благодаря этому екатеринбургский клуб набрал 14 очков и выиграл группу D. Команда вышла в плей-офф турнира. В Российской Премьер-Лиге подопечные Виктора Гончаренко набрали 21 очко, клуб располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.

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