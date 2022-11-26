Юрий Газинский оценил итоги первой части сезона для «Урала»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский поделился мнением о завершившейся первой части сезона для его команды.

«Есть удовлетворение от первой части сезона. Мы были внизу, когда я пришёл в команду. Но «Уралу» удалось выправить ситуацию. Все думали, что мы команда, с которой легко можно заработать очки — мы показали обратное», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 26 ноября, состоялся заключительный матч Фонбет Кубка России, в котором «Урал» обыграл московское «Торпедо». Благодаря этому екатеринбургский клуб набрал 14 очков и выиграл группу D. Команда вышла в плей-офф турнира. В Российской Премьер-Лиге подопечные Виктора Гончаренко набрали 21 очко, клуб располагается на 10-й строчке турнирной таблицы.