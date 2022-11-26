Владимир Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» в матче Кубка России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе команды над «Сочи» (2:1) в матче 6-го тура Фонбет Кубка России.

«Дома «Сочи» — всегда грозная сила, поэтому было непросто. Получилось динамичное начало, логично забили гол. Создали несколько предпосылок, чтобы увеличить отрыв. В первом тайме не позволили создать у своих ворот ни одного шанса, кроме этого углового. Но усталость и потеря концентрации привели к голу в раздевалку. Такой мяч обычно накладывает на команду свой отпечаток, хотя турнирные задачи уже были решены. Отталкивались от этого и старались получить от футбола как можно больше удовольствия.



Но «Сочи» добавил, и у нас было мало возможностей выхода со своей половины поля. Мы не пользовались пространством, которое появлялось после массированных атак соперника. Тем не менее, оказывая давление, соорудили забитый мяч. Имели возможности контратаковать острее, но чего-то не хватало в завершающей фазе», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.