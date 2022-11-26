Юрий Газинский оценил шансы «Урала» завершить сезон в топ-8 РПЛ

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский ответил на вопрос, способна ли его команда занять место в восьмёрке лучших по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.
«Реально ли место в восьмёрке с таким составом? Мы всё для этого делаем. Наверняка в команде будет усиление. Наше дело — продолжать работать и выполнять установки тренера. Надеюсь, футбол нас отблагодарит», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
На данный момент екатеринбургский клуб занимает 10-е место турнирной таблицы. У подопечных Виктора Гончаренко 21 очко по итогам 17 матчей Российской Премьер-Лиги. Следующую игру «Урал» проведёт только в марте, когда чемпионат возобновится после зимней паузы. 5 марта команда из Екатеринбурга встретится с московским «Спартаком».
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