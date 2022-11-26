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«Лацио» заинтересован в трансфере иранского форварда Мехди Тареми

«Лацио» заинтересован в трансфере иранского форварда Мехди Тареми
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Римский «Лацио» заинтересован в трансфере иранского форварда «Порту» Мехди Тареми, сообщает Football Italia.

В составе «Порту» форвард в текущем сезоне в 19 матчах забил 13 голов и стал автором восьми голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 20 млн, хотя в «Порту» Тареми перешёл из «Риу Аве» за € 4,73 млн — правда, это было в 2020 году.

Нападающий представляет сборную Ирана на чемпионате мира в Катаре и уже забил два гола на турнире. Тареми сделал дубль в игре с Англией (2:6). Во втором туре группового этапа иранцы в концовке матча вырвали победу у сборной Уэльса (2:0). Следующим соперником подопечных Карлуша Кейруша станет команда США.

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