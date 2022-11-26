Франция — Дания: команды не забили голов к перерыву матча чемпионата мира

Cегодня, 26 ноября, на «Стэдиум 974» в Дохе проходит матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D. Встречаются команды Франции и Дании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. К перерыву этого матча команды голов не забили.

Напомним стартовые составы сборных:

Франция: Льорис, Эрнандес, Юпамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Жиру, Дембеле.



Дания: Шмейхель, Мехле, Нельссон, Линдстрём, А. Кристенсен, Дамсгор, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Эриксен, Корнелиус, Андерсен.

В турнирной таблице (online) Франция набрала четыре очка и идёт в группе D на первом месте. У Дании два очка и третье место. Также в одном квартете с ними находятся Австралия (3) и Тунис (1).