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«Моя мечта сбылась». Левандовски — о первом голе на чемпионате мира

«Моя мечта сбылась». Левандовски — о первом голе на чемпионате мира
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Капитан и нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями от первого забитого мяча в рамках чемпионата мира, прокомментировал пенальти в ворота своей команды, а также высказался о предстоящей встрече с Аргентиной.

«Моя мечта сбылась. Понятно, что играя за сборную, благо команды стоит на первом месте, но я нападающий и всегда помню, что мне тоже нужно забивать.

11-метровый в наши ворота? На мой взгляд, пенальти не должны были назначать, даже не знаю, почему арбитр подошел к монитору. Мы могли больше атаковать, играть агрессивнее в полузащите, но также хотели успокоить темп и поискать свои моменты…

Следующая игра? Я надеюсь, что перед матчем с Аргентиной мы будем твёрдо стоять на ногах и выложимся по максимуму», — приводит слова Левандовского Sport.es.

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