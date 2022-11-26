Мбаппе забил 30-й мяч за сборную Франции в международных турнирах

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа квартета D, в котором сборная Франции играет с Данией. На 61-й минуте нападающий французской сборной Килин Мбаппе открыл счёт. Забитый мяч стал для звезды «ПСЖ» 30-м за национальную команду, форварду на данный момент только 23 года. Как сообщает Opta Sports, ранее к этому возрасту максимальный результат был только у Давида Трезеге — 16 мячей.

Ранее Мбаппе уже отличился в рамках проходящего в Катаре чемпионата мира. Килиан забил в 1-м туре в игре с Австралией, а матч завершился со счётом 4:1 в пользу Франции. Также на счету Мбаппе одна результативная передача на Оливье Жиру, который отличился на 71-й минуте.

В следующем туре французы встретятся с Тунисом. Матч состоится в среду, 30 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе