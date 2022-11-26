Франция — Дания: Андреас Кристенсен сравнял счёт на 68-й минуте

Cегодня, 26 ноября, на «Стэдиум 974» в Дохе проходит матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D. Встречаются команды Франции и Дании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 68-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счёт: Кристиан Эриксен с углового навесил в штрафную, Йоаким Андерсен выиграл воздух и прокинул мяч дальше на Кристенсена, который из-под Андриена Рабьо вонзил мяч под перекладину.

Счёт в матче был открыт на 61-й минуте: Килиан Мбаппе получил мяч на левом фланге, сделал пас вперёд на подключившегося к атаке Тео Эрнандеса, тот из штрафной выполнил обратную передачу на Килиана, который в касание пробил Каспера Шмейхеля.

В турнирной таблице (online) Франция набрала четыре очка и идёт в группе D на первом месте. У Дании два очка и третье место. Также в одном квартете с ними находятся Австралия (3 очка) и Тунис (1).