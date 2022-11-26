Аргентина — Мексика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 26 ноября, состоится заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встретится с Мексикой. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Аргентина: Э. Мартинес — Монтьель, Отаменди, Лисандро Мартинес, Акунья — Де Пауль, Родригес, Мак Аллистер — Месси, Лаутаро Мартинес, Ди Мария.
Мексика: Очоа — Монтес, Араухо, Морено, Гальярдо — Альварес, Эррера, Гуардадо, Чавес — Лосано, Вега.
В прошлом туре Аргентина провела неудачный матч, в котором уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда занимает четвёртое место группы D. Мексика, которая сыграла вничью с Польшей со счётом 0:0, располагается на третьей позиции.
- 26 ноября 2022
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