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Франция — Дания: Килиан Мбаппе вывел французов вперёд на 86-й минуте

Франция — Дания: Килиан Мбаппе вывел французов вперёд на 86-й минуте
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Cегодня, 26 ноября, на «Стэдиум 974» в Дохе проходит матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира группы D. Встречаются команды Франции и Дании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 86-й минуте дубль отметился Килиан Мбаппе: Гризманн идеально навесил на дальнюю штангу, куда набежал Килиан и легко переправил мяч в цель.

Счёт в матче был открыт на 61-й минуте: Килиан Мбаппе получил мяч на левом фланге, сделал пас вперёд на подключившегося к атаке Тео Эрнандеса, тот из штрафной выполнил обратную передачу на Килиана, который в касание пробил Каспера Шмейхеля. На 68-й минуте Андреас Кристенсен сравнял счёт: Кристиан Эриксен с углового навесил в штрафную, Йоаким Андерсен выиграл воздух и прокинул мяч дальше на Кристенсена, который из-под Андриена Рабьо вонзил мяч под перекладину.

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