Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира
Поделиться
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который в матче чемпионата мира с командой Дании (2:1) оформил дубль, догнал аргентинца Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира. У Месси семь голов в 20 играх за национальную сборную, французу же понадобилось лишь девять встреч, чтобы достичь этой отметки.
На мундиале в Катаре у Мбаппе уже три забитых мяча в двух матчах — его гол помог сборной Франции обыграть Австралию со счётом 4:1 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.
На мировом первенстве в России в 2018 году Мбаппе забил четыре мяча в семи матчах турнира и помог своей национальной команде завоевать титул чемпионов мира.
Всего на счету 23-летнего Мбаппе 31 гол за сборную Франции.
Новость по темеМбаппе сравнялся с Тьерри Анри по голам на чемпионате мира
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022:
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:42
-
21:38
-
21:32
-
21:25
-
21:11
-
21:10
-
21:10
-
20:58
-
20:57
-
20:57
-
20:56
-
20:46
-
20:44
-
20:36
-
20:28
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:57
-
19:51
-
19:46
-
19:32
Партнерский контент