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Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который в матче чемпионата мира с командой Дании (2:1) оформил дубль, догнал аргентинца Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира. У Месси семь голов в 20 играх за национальную сборную, французу же понадобилось лишь девять встреч, чтобы достичь этой отметки.

На мундиале в Катаре у Мбаппе уже три забитых мяча в двух матчах — его гол помог сборной Франции обыграть Австралию со счётом 4:1 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

На мировом первенстве в России в 2018 году Мбаппе забил четыре мяча в семи матчах турнира и помог своей национальной команде завоевать титул чемпионов мира.

Всего на счету 23-летнего Мбаппе 31 гол за сборную Франции.

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