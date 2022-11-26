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Франция — первый чемпион мира с 2006 года, который вышел в плей-офф следующего турнира

Франция — первый чемпион мира с 2006 года, который вышел в плей-офф следующего турнира
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Сборная Франции, которая сегодня, 26 ноября, за тур до окончания группового раунда чемпионата мира оформила путёвку в 1/8 финала чемпионата мира, стала первым чемпионом мира с 2006 года, который вышел в плей-офф следующего турнира. В последний раз это удавалось сборной Бразилии.

В 2010 году из группы не вышла сборная Италии, через четыре года — Испании. На турнире в России такая же участь постигла сборную Германии.

Сборная Франции в последнем туре сыграет со сборной Туниса. Если французы сохранят первое место (для этого им нужно не проиграть), то в 1/8 финала встретятся со второй командой группы С. В этом квартете выступают Польша, Саудовская Аравия, Мексика и Аргентина.

Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции. Видеоролик:

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