Килиан Мбаппе сравнялся с Зинедином Зиданом по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который оформил дубль в матче чемпионата мира с командой Дании (2:1), догнал легенду французского футбола – Зинедина Зидана – по голам за национальную команду. На счету Мбаппе теперь 31 забитый мяч. Кроме того, форвард «ПСЖ» обошёл по этому показателю Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена.



На чемпионате мира в Катаре у Мбаппе уже три забитых мяча в двух матчах — ранее его гол помог сборной Франции обыграть Австралию со счётом 4:1 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.



На мировом первенстве в России в 2018 году Мбаппе забил четыре мяча в семи матчах турнира и помог своей сборной завоевать титул чемпионов мира.



Сборная Франции стала первой командой на чемпионате мира в Катаре, которая обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

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