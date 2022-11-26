Круговой: на ЧМ больше всего удивляет, что добавляют много времени. Впервые такое вижу

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что его удивляет на чемпионате мира, который проходит в Катаре.



«Честно говоря, футбол почти не смотрю — мне больше нравится в него играть. Но телевизор всё-таки включаю. На ЧМ больше всего удивляет, что добавляют много времени — по 8-12 минут. Это очень много. Впервые такое вижу», – сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Рафаэл Клаус, главный арбитр встречи между Англией и Ираном, которая прошла в рамках первого тура чемпионата мира, добавил 14 минут к первому тайму матча и 10 минут ко второму. В некоторых матчах турнира другие арбитры также компенсировали много времени.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Сегодня, 26 ноября, французы обыграли Данию со счётом 2:1 и стали первой командой на турнире в Катаре, которая вышла в плей-офф турнира.