Круговой: на ЧМ больше всего удивляет, что добавляют много времени. Впервые такое вижу

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что его удивляет на чемпионате мира, который проходит в Катаре.
«Честно говоря, футбол почти не смотрю — мне больше нравится в него играть. Но телевизор всё-таки включаю. На ЧМ больше всего удивляет, что добавляют много времени — по 8-12 минут. Это очень много. Впервые такое вижу», – сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Рафаэл Клаус, главный арбитр встречи между Англией и Ираном, которая прошла в рамках первого тура чемпионата мира, добавил 14 минут к первому тайму матча и 10 минут ко второму. В некоторых матчах турнира другие арбитры также компенсировали много времени.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Сегодня, 26 ноября, французы обыграли Данию со счётом 2:1 и стали первой командой на турнире в Катаре, которая вышла в плей-офф турнира.
- 26 ноября 2022
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