Сборная Франции впервые в истории выиграла шесть матчей чемпионата мира подряд

Сборная Франции впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионатах мира, сообщает статистический портал Opta Sports. Последней национальной команде, которой это удалось, была Испания в 2010 году.

Сегодня, 26 ноября, французы победили команду Дании со счётом 2:1 и первыми вышли в плей-офф турнира в Катаре. В первом туре команда Дидье Дешама была сильнее Австралии. На чемпионате мира в России французы выиграли все четыре матча в плей-офф и стали чемпионами мира. При этом в последнем туре группового этапа они сыграли вничью как раз с датчанами.



Сборная Франции в последнем туре проведёт матч со сборной Туниса. Если французы сохранят первое место (для этого им нужно не проиграть), то в 1/8 финала встретятся со второй командой группы С. В этом квартете выступают Польша, Саудовская Аравия, Мексика и Аргентина.

Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции: