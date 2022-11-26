Перед матчем Мексики и Аргентины произошла потасовка фанатов

Перед матчем чемпионата мира между Аргентиной и Мексикой, который состоится сегодня, 26 ноября, произошла потасовка между болельщиками.

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Команды сыграют на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток главного арбитра Даниэле Орсато из Италии прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В первом туре группового этапа сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии — 1:2, ведя в счёте по ходу матча. Мексиканцы сыграли вничью с Польшей — 0:0. Ранее сегодня состоялся матч второго тура между польской командой и Саудовской Аравией, в котором сильнее оказались поляки — 2:0. Если в сегодняшнем матче победу одержит сборная Мексики, то аргентинцы лишатся шансов попасть в плей-офф.

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