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Криштиану Роналду пригласил партнёров по сборной Португалии на совместный ужин

Криштиану Роналду пригласил партнёров по сборной Португалии на совместный ужин
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пригласил партнёров по национальной команде на совместный ужин, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что бывшие товарищи Роналду по «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Диогу Дало присутствовали на мероприятии. Некоторые футболисты, в числе которых игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва, предпочли провести время со своими семьями.

Этим жестом Роналду хочет оставить позади все разговоры о его прошлом в «Манчестер Юнайтед». Недавно «красные дьяволы» объявили о расторжении контракта с португальцем. Это произошло после скандального интервью форварда, в котором он негативно отозвался о клубе.

В первом матче чемпионата мира в Катаре португальская команда была сильнее Ганы — 3:2. Роналду открыл счёт в матче, реализовав пенальти.

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