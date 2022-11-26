Криштиану Роналду пригласил партнёров по сборной Португалии на совместный ужин

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пригласил партнёров по национальной команде на совместный ужин, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что бывшие товарищи Роналду по «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Диогу Дало присутствовали на мероприятии. Некоторые футболисты, в числе которых игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва, предпочли провести время со своими семьями.
Этим жестом Роналду хочет оставить позади все разговоры о его прошлом в «Манчестер Юнайтед». Недавно «красные дьяволы» объявили о расторжении контракта с португальцем. Это произошло после скандального интервью форварда, в котором он негативно отозвался о клубе.
В первом матче чемпионата мира в Катаре португальская команда была сильнее Ганы — 3:2. Роналду открыл счёт в матче, реализовав пенальти.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
- 26 ноября 2022
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