Андрес Гуардадо — шестой футболист в истории, сыгравший на пяти чемпионатах мира

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо появился на поле в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Аргентиной. Для 36-летнего футболиста это пятый мундиаль в карьере. Такой же цифрой за всю историю может похвастаться лишь пять человек.
Примечательно, что эта цифра также покорилась ещё двум мексиканцам. Вратарю Антонио Карбахалю (1950, 1954, 1958, 1962 и 1966), а также защитнику Рафаэлю Маркесу (2002, 2006, 2010, 2014, 2018). Маркес по-прежнему остаётся единственным игроком, который был капитаном сборной на всех пяти турнирах. Отметим, что цифра в пять чемпионатов мира за карьеру могла покориться и вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа, но он не выходил на поле в матчах мундиалей 2006 и 2010 годов.
Также на пяти чемпионатах мира приняли участие Лотар Маттеус (Германия: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998), Лионель Месси (Аргентина: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) и Криштиану Роналду (Португалия: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Мексиканские школьники смотрят матч своей сборной на ЧМ-2022. Видеоролик:
- 26 ноября 2022
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:42
-
21:38
-
21:32
-
21:25
-
21:11
-
21:10
-
21:10
-
20:58
-
20:57
-
20:57
-
20:56
-
20:46
-
20:44
-
20:36
-
20:28
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:57
-
19:51
-
19:46