Андрес Гуардадо — шестой футболист в истории, сыгравший на пяти чемпионатах мира

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо появился на поле в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Аргентиной. Для 36-летнего футболиста это пятый мундиаль в карьере. Такой же цифрой за всю историю может похвастаться лишь пять человек.

Примечательно, что эта цифра также покорилась ещё двум мексиканцам. Вратарю Антонио Карбахалю (1950, 1954, 1958, 1962 и 1966), а также защитнику Рафаэлю Маркесу (2002, 2006, 2010, 2014, 2018). Маркес по-прежнему остаётся единственным игроком, который был капитаном сборной на всех пяти турнирах. Отметим, что цифра в пять чемпионатов мира за карьеру могла покориться и вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа, но он не выходил на поле в матчах мундиалей 2006 и 2010 годов.

Также на пяти чемпионатах мира приняли участие Лотар Маттеус (Германия: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998), Лионель Месси (Аргентина: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) и Криштиану Роналду (Португалия: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

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