Аргентина — Мексика: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

Сегодня, 26 ноября, проходит заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встречается с Мексикой. Команды проводят игру на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Мячом большую часть времени владела Аргентина, но к опасным моментам это не привело. В основном команды сосредоточили свои действия в середине поля, что привело к 20 нарушениям правил — арбитр отреагировал на подобную грубость двумя жёлтыми карточками.
В прошлом туре Аргентина провела неудачный матч, в котором уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда занимает четвёртое место группы D. Мексика, которая сыграла вничью с Польшей со счётом 0:0, располагается на третьей позиции.
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