Аргентина нанесла свой самый поздний первый удар по воротам на ЧМ в матче с Мексикой

Сборная Аргентины нанесла первый удар по воротам в матче чемпионата мира с Мексикой лишь на 40-й минуте матча. Это самый поздний первый удар Аргентины на мировых первенствах, сообщает статистический портал Opta Sports.

До этого самый поздний первый удар по воротам в матче ЧМ аргентинцы нанесли на 39-й минуте во встрече с Германией в 1990 году.

В первом тайме Мексика и Аргентина голов не забили, идёт перерыв. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на «Чемпионате».

В первом туре группового этапа сборная Аргентины сенсационно уступила Саудовской Аравии — 1:2, ведя в счёте по ходу матча. Мексиканцы сыграли вничью с Польшей — 0:0. Ранее состоялся матч второго тура между польской командой и Саудовской Аравией, в котором сильнее оказались поляки — 2:0. Если в сегодняшнем матче победу одержит сборная Мексики, то аргентинцы лишатся шансов попасть в плей-офф.

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