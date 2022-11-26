Леонид Слуцкий и Артём Дзюба сыграли в квиз в Москве. Заняли 15-е место из 21 команды

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и экс-нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба вместе сыграли в квиз в Москве. Спорт и футбол не были основной темой этой игры. Их команда заняла 15-е место из 21, передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Фото: Антон Иванов
Фото: Антон Иванов
Последним местом работы 51-летнего Слуцкого был «Рубин», который он тренировал с 19 декабря 2019 года по 15 ноября 2022 года. Под его руководством команда вышла в квалификацию Лиги Европы, а по итогам прошлого сезона вылетела в Мелбет Первую лигу.
34-летний Дзюба 3 ноября расторг контракт с «Аданой». Он перешёл в турецкую команду на правах свободного агента 18 августа. Последние семь лет Артём выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, с которым выиграл 10 трофеев.
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