Защитник «Спартака» Чернов: тренером быть не хочется, окончательно поседею
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Футболист московского «Спартака» Никита Чернов поразмышлял о своём будущем после завершения карьеры.
«Тренером, на самом деле, мне быть не очень хочется (смеётся). Зная, как они нас тренировали, сколько мы у них отнимали сил и энергии, не хочется. Я и так седой, окончательно поседею (смеётся).
В какой отрасли я бы поработал после завершения карьеры? Наверное, что-то приближенное к агентской деятельности», — сказал Чернов в видео на Youtube-канале «Спартака».
26-летний Чернов выступает за «Спартак» с февраля 2022 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года.
Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик:
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