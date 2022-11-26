Защитник «Спартака» Чернов: тренером быть не хочется, окончательно поседею

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов поразмышлял о своём будущем после завершения карьеры.

«Тренером, на самом деле, мне быть не очень хочется (смеётся). Зная, как они нас тренировали, сколько мы у них отнимали сил и энергии, не хочется. Я и так седой, окончательно поседею (смеётся).



В какой отрасли я бы поработал после завершения карьеры? Наверное, что-то приближенное к агентской деятельности», — сказал Чернов в видео на Youtube-канале «Спартака».

26-летний Чернов выступает за «Спартак» с февраля 2022 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года.

Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик: