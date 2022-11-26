Технический директор «Торино»: пока рано говорить о выкупе Миранчука у «Аталанты»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» по окончании сезона.



«Пока слишком рано говорить о возможном выкупе Миранчука. У нас есть ещё полсезона, чтобы подумать над этим и принять решение. Будем подробно рассуждать об этом ближе к лету», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».



26-летний Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2024 года. Текущий сезон россиянин проводит в «Торино» на правах аренды. У туринцев есть право выкупа игрока.

В девяти матчах текущего сезона Серии А Миранчук забил два гола и стал автором одной результативной передачи.