Аргентина — Мексика: Месси открыл счёт в матче на 64-й минуте

Сегодня, 26 ноября, проходит заключительный матч 2-го тура группы D, в котором сборная Аргентины встречается с Мексикой. Команды проводят игру на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Долгое время второго тайма команды не создавали опасные моменты, однако Аргентина сумела прервать спокойствие в матче. На 64-й минуте Анхель Ди Мария отдал передачу в центр на Лионеля Месси, который принял мяч перед штрафной. Звёздный футболист Аргентины решился на удар издали и поразил ворота Гильермо Очоа с 18 метров — 1:0.



В прошлом туре Аргентина провела неудачный матч, в котором уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда занимает четвёртое место в группе D. Мексика, которая сыграла вничью с Польшей со счётом 0:0, располагается на третьей позиции.