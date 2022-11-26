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Жена Лионеля Месси с детьми на стадионе наблюдает за матчем Аргентины с Мексикой

Жена Лионеля Месси с детьми на стадионе наблюдает за матчем Аргентины с Мексикой
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Антонелла Рокуццо, которая является женой нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, вместе с детьми находится на стадионе «Лусаил Айконик», где аргентинцы играют в матче чемпионата мира с Мексикой. Гол 35-летнего Месси открыл счёт в матче.

Напомним, Лионель Месси, для которого этот чемпионат мира стал пятым в карьере, забил свой восьмой мяч на турнире в 21 матче. Он сравнялся по этому показателю с Диего Марадоной, который забил столько же голов за такое же количество матчей. Больше за Аргентину на чемпионатах мира забивал лишь Габриэль Батистута.

Напомним, в первом туре группового этапа Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2), а в последнем раунде встретится со сборной Польши.

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре. Видеоролик:

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