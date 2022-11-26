Жена Лионеля Месси с детьми на стадионе наблюдает за матчем Аргентины с Мексикой

Антонелла Рокуццо, которая является женой нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, вместе с детьми находится на стадионе «Лусаил Айконик», где аргентинцы играют в матче чемпионата мира с Мексикой. Гол 35-летнего Месси открыл счёт в матче.
Напомним, Лионель Месси, для которого этот чемпионат мира стал пятым в карьере, забил свой восьмой мяч на турнире в 21 матче. Он сравнялся по этому показателю с Диего Марадоной, который забил столько же голов за такое же количество матчей. Больше за Аргентину на чемпионатах мира забивал лишь Габриэль Батистута.
Напомним, в первом туре группового этапа Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2), а в последнем раунде встретится со сборной Польши.
Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре. Видеоролик:
- 27 ноября 2022
-
00:30
-
00:24
-
00:19
-
00:12
-
00:12
- 26 ноября 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:50
-
23:44
-
23:32
-
23:27
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:04
-
23:01
-
22:53
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:42
-
21:38
-
21:32
-
21:25
-
21:11
-
21:10
-
21:10