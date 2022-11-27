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Хорватское издание изобразило тренера Канады голым после его слов о команде Далича

Хорватское издание изобразило тренера Канады голым после его слов о команде Далича
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Одно из хорватских изданий отреагировало на слова главного тренера сборной Канады после поражения в матче с Бельгией (0:1).

«Я сказал игрокам, что они достойны быть здесь. Мы выйдем на поле и отымеем Хорватию. Всё очень просто», — сказал Хердман.

Позже специалист объяснил свои слова.

«Вы говорите такие вещи в эмоциональный момент, пытаясь вдохновить свою команду. Это было именно то, что я сказал»,- заявил Хердман.

Сборная Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграла вничью с Марокко — 0:0.

Команда Златко Далича встретится с Канадой сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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